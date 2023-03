Padres en Ruta y el informe semanal sobre los operativos del fin de semana

Sáenz Peña – Padres en Ruta acompañó en los distintos controles a Policía Caminera, Tránsito Municipal, Nocturnidad Municipal, 911 y COM motorizado y detalló informe semanal a ChacoNoticias.

“La Caminera labró 10 actas de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad. Por la noche se realizó el operativo Wileros secuestrando 4 motovehículos. Queremos resaltar el empeño que pone el COM como los “motoqueros del tránsito” en este tipo de control, esperemos que esa moto secuestrada por evadir el control que no tenía luces, ni carnet, ningún papel, escape libre, siendo reincidente, además de que un familiar amenazó que nos iba a echar a todos, reciba una buena sanción, porque aquellas sanciones simbólicas no sirven, a las pruebas me remito.”

“Esperemos que la nueva fiscalía anunciada SE CONCRETE a la brevedad, este ha sido un viejo pedido de la Asociación Padres en Ruta.”

