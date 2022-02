Padres en Ruta solicita a los responsables la construcción de Centros de Detención para acabar con la “Puerta Giratoria”

Sáenz Peña – Antonio Núñez de Padres en Ruta detalló a ChacoNoticias sobre los operativos e hizo hincapié en el robo padecido por el matrimonio de jubilados: “Padres en Ruta, estuvo acompañando en los distintos controles a Caminera, Tránsito Municipal, Nocturnidad Municipal, COM motorizado y 911.”

“Policía Caminera labró un total de 4 actas de alcoholemia en zona de aeropuerto y centro. Por la tarde se reguló la circulación en Aeropuerto y por la noche en operativo Anti-WILEROS, iniciativa de Padres en Ruta por solicitud de la comunidad, se secuestraron 8 motos. “, añadió.

“En el presente informe adjuntamos fotos de las motos secuestradas, la mayoría son motos pisteras, preparadas para carreras con amortiguadores de competición, escape atronador, sin luces (conducción peligrosa según el CODIGO FALTAS PROVINCIAL LEY 850 , ex art 89 ).”, agregó.

“Devolver estas motos cobrando una cifra simbólica sería una falta de consideración al personal interviniente en dicho operativo. Decir cifra simbólica no es una artimaña dialéctica, ya que con dicho monto no podes comprar las Zapatillas mas baratas, la realidad nos indican que las sanciones simbólicas no concientizan a transgresores-burladores seriales.”, expresó Núñez.

“Hago hincapié en un hecho delictivo reciente donde un matrimonio de jubilados fue víctima del robo de su motocicleta al tirarlos para quitársela. En mi opinión, esto ocurre porque saben que existe Puerta Giratoria, saben que serán liberados y aquí en Sáenz Peña se eta construyendo lujosas oficinas, no digo que esta mal, pero si que se debería construir un Centro de Detención para estos casos.”, remarcó.

Los funcionarios deben tener en claro que la prioridad en Sáenz Peña es el tema de la Inseguridad y que las edificaciones deben basarse en eso, como la de un Centro de Detención. Hasta la próxima semana.”, finalizó.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir