Padres en Ruta segura que el fenómeno “vándalos willeros” se acrecienta en Sáenz Peña

Sáenz Peña – ChacoNoticias detalla informe semanal de la asociación Padres en Ruta.

“Padres en ruta y Foros Seguridad (M.c.) informan que la Policía durante el fin de semana detuvo a 130 personas por delitos y o contravenciones a la ley N°850. Secuestró 41 motos y recuperó una moto robada. La Policía Caminera labro actas de alcoholemia y la Municipalidad por la noche logró el secuestro en varios controles de 17 motos y labró 38 actas.”

“Decidimos adjuntar foto del eficiente control que hizo en la plaza el C.O.M. e Infantería porque es digno de destacar. No quisimos poner videos de los “Willeros” que provocan, porque no queremos ir al choque. Tenemos dichos videos a quien no crea que el fenómeno “willero” va en aumento. Solamente la policía puede demorar y conducir a la comisaría al vándalo, como así también su moto, quienes pasan a depender del juzgado provincial, Dra. Altamiranda que les hace “parir” para recuperar la moto. Esto tenemos que volver a hablarlo con el ministro de Seguridad de la Provincia, Matkovhic. Quisiéramos centrarnos en el Tema “Container” y Ley REITERANCIA ,pero el tema que domina a la opinión pública es parar a éstos vándalos. Abrazo.”