Padres en Ruta se reunió con la ministra de seguridad: “Insiste con que la solución a la inseguridad es la “Policía para la Comunidad””

Sáenz Peña – Antonio Núñez integrante de la Asociación Padres en Ruta brinda detalles de los controles viales del fin de semana: “Padres en Ruta acompañó en los distintos controles a Policía Caminera, Transito Municipal, Nocturnidad Municipal, 911 y COM motorizado.”

“La Policía Caminera labró 11 actas de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad. Por la noche en el operativo Anti-Wileros se retuvieron 5 motos. La nobleza obliga, tenemos que resaltar el empeño que ponen en estos controles la gente de Policía Caminera, Municipalidad y COM motorizado.”

“Si bien el operativo alcoholemia y anti wileros fueron iniciativas de Padres en Ruta, sin el apoyo municipal y las ganas de esta gente, no se los podría implementar. Sabemos que no hay un 100% de efectividad, pero saben los transgresores que zona liberada no hay.”

“Se quejan los vecinos de un boliche. Cuando hay picadas, disturbios, ruidos molestos, la policía debe hacer el acta de constatacion y enviar a la jueza de falta Provincial. El oficial Melchori cuando estaba de turno hacia fichas actas, si él podía ¿por qué no podrían hacerlo los oficiales de turno?”

Reunión por inseguridad: “A la salida pude entrevistar a la doctora Lore Salazar ministra de seguridad, a lo cual me dijo que aquello que pedimos en informe, más fiscalías, más personal policial, más móviles, centro de detención, es todo imposible, aclaró que no hay dinero. Que la solución, y recalcó la palabra solución, es Policía para la Comunidad. Yo diría que el periodismo debería entrevistarla para conocer lo que significa Policía para la Comunidad. No seremos negativos en rechazar la oferta, quizás en una de esas resulta ser eficiente.”

