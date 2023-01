Padres en Ruta requiere reuniones de foros de seguridad con la ministra de seguridad

Sáenz Peña – Antonio Núñez de la Asociación Civil Padres en Ruta, detalla a ChacoNoticias sobre los oeprativos del fin de semana: “Como todos los fines de semana Padres en Ruta estuvo acompañando en los distintos controles a Policía Caminera, Tránsito Municipal, Nocturnidad Municipal, 911 y COM motorizado.”

“La Policía Caminera labró 11 actas de alcoholemia positiva en distintos puntos de la localidad. Por la noche se realizó el operativo Anti-Wileros secuestrando 5 motos. La moto del provocador serial que tenía dispositivo “tira tiros” y que previamente había chocado a un inspector y que fue secuestrada el domingo pasado, fue devuelta el lunes pagando una cifra simbólica, SIN COMENTARIOS.”

“Destacamos el accionar en el operativo Wileros de anoche donde el subsecretario Rafael Acuña estuvo al frente de dicho operativo, junto con el Comisario Sluzar que actuó con firmeza deteniendo a varios perturbadores allí en la Avenida 33. Nos pondremos firmes, no permitiremos que en dónde las familias salen a disfrutar de la tarde noche en la avenida, sean perturbados por estas personas con intenciones de provocar desordenes.”

Respecto a reuniones con la seguidad: “El año pasado no hubo una sola reunión de los foros de seguridad con la ministra. Pareceria que ella no sabe que el nexo entre el común de la gente y la policia, somos los foros. La gente nos para en las calles para pasarnos de la realidad, además, nos enteramos asi que son muchas las denuncias que no se realizan. Ene stadisticas vamos perdiendo. La gente tiene miedo a denunciar, por represarias venideras entre otros motivos.”

