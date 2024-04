Padres en Ruta remarca la importancia de la urgente instalación de un Centro de Detención en Sáenz Peña

Sáenz Peña – Padres en Ruta y Foros de seguridad detallan a Chaconoticias el informe Semanal de operativos en la ciudad: “En operativo “Wileros” la Municipalidad secuestró tres motos, la Policía Caminera labró actas de alcoholemia. La Policía durante todo el fin de semana detuvo a casi 200 personas por delitos y o contravenciones, secuestró 74 motos por infracción a la ley N°850 y recuperó dos motos robadas.”

“Desde los Foros apoyamos los controles que hace policía con otras fuerzas Federales por iniciativa del Subsecretario de Seguridad Acuña en las rutas, no solo por el fin de semana “XL” sino porque tenemos conocimiento que personas no deseadas están bajando de Rosario y no queremos que se instalen en la provincia, pero eso no reemplaza la postergación del centro de detención Transitorio. Sin este, se desvanece todo esfuerzo policial y Judicial.”

“Desde los foros tenemos varias propuestas viables, hay que llamarlo como se quiera, Centro de demorados y o alojados y o alcaldía y o encausados. Es la única forma de terminar con la puerta giratoria, esto es IMPOSTERGABLE. Felices Pascuas.”