Padres en Ruta recalca la necesidad de más personal policial, fiscalías y centro de detención para disminuir el delito

Sáenz Peña – Antonio Núñez de Padres en Ruta detalla sobre los operativos del fin de semana: “Padres en Ruta estuvo acompañando en os distintos controles a Policía Caminera, Transito y Nocturnidad Municipal, COM motorizado y 911. Policía Caminera labró un total de 11 actas por alcoholemia positiva en distintos puntos de la ciudad.”

“A la noche se interrumpió el operativo Anti-Wileros por motivo de las condiciones climáticas. Todo esto referido a los operativos en los que acompañamos.”

“Respecto a “Seguridad”, de parte de los organizadores de la reunión de seguridad en la escuela del Barrio Solidario, se me prohibió asistir. El motivo, no debo contestar, sino otra gente.”

“Tenemos que felicitar a no solo Policía Caminera, sino a la gente de Seguridad Preventiva, 911 y COM motorizado por los procedimientos realizados este fin de semana, donde hubo 17 detenidos, varias motos recuperadas, celulares recuperados por hurtos, salideras, etcétera. Parecería que Halloween exaltó algunos espíritus, pero bueno, deben saber que no habrá zona liberada el fin de semana. Está preocupando el hecho de robos de neumáticos, habría que poner foco en el mercado, quienes compran eso.”

“Esperamos una reunión con la ministra de seguridad para que haga una ampliación sobre Policía Comunitaria, queremos saber que es eso. Estamos alineados en el tema de seguridad con el intendente Bruno Cipolini, Ariel Acuña jefe de policía y con el abogado Alcántara por la Ley Alcántara para terminar con la puerta giratoria e implementar mas policías, fiscalías y centro de detención. Creemos que sin eso no disminuirán los delitos, ya se que seguirá habiendo delitos, ya sé que los hay en todo el mundo, ya se que los hay en Suiza, pero allí están cerrando las cárceles por falta de presos, y acá hay que abrirlas.”

