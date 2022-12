Padres en Ruta presente en los operativos durante Nochebuena y Navidad

Sáenz Peña – Informe semanal de la Asociación Padres en Ruta quienes participaron de los operativos durante el fin de semana y nochebuena: “Padres en Ruta estuvo acompañando en los distintos controles a Caminera, Tránsito Municipal, Nocturnidad Municipalidad, 911 y COM motorizado.”

“La Caminera labró 7 actas de alcoholemia en el centro de la localidad. Por la noche se realizó el operativo “Wileros” sin novedades. La avenida 33 estuvo tranquila.”

“Respecto de la celebración de Navidad un Comisario nos manifestó que no recordaba una navidad tan tranquila como esta, salvo una riña con heridos leves no hubo que más heridos, tampoco hubo heridos por pirotecnia, leemos que a nivel Provincial no hubo que lamentar accidentes graves ni altercados graves por desórdenes y o pirotecnia.”

“Podemos decir pirotecnia, que el programa FIESTAS FELICES ha sido un éxito tanto en Sáenz Peña como en la provincia, esperemos poder decir lo mismo para año nuevo. Abrazo.”

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram