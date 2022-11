Padres en Ruta presente en los distintos operativos y controles del fin de semana

Sáenz Peña – Padres en Ruta estuvo acompañando en los distintos controles a Policía Caminera, Tránsito Municipal, Nocturnidad Municipal, 911 y COM motorizado.

“Policía Caminera labró 10 actas en distintos puntos de la localidad, por la noche en el operativo Anti-wileros se secuestraron 2 motos. La avenida 33 estuvo tranquila gracias al tiempo inestable. La Inseguridad no afloja, esa no es solo nuestra impresión sino también en algunos medios, en un diario de mayor lectura en la provincia en la página 16, sección “Opiniones” dice que no disminuyen los casos no sólo de abigeato sino de robos, arrebatos, salideras.”

“Hay que poner énfasis en la prevención y creemos que la mejor prevención es que el que va a delinquir sepa que va a tener una sanción severa y efectiva, eso va a actuar como intimidante y va a pensar dos veces antes de cometer una fechoría, para eso hace falta más policías y Fiscalías. Hasta la próxima semana.”

