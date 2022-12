Padres en Ruta presente en la Novena Reunión del Consejo Provincial de Seguridad Publica

Sáenz Peña – Antonio Núñez detalló a ChacoNoticias sobre la participación en la Novena Reunión del Consejo Provincial de Seguridad Publica: “Acudimos a la novena reunión del consejo provincial de Seguridad Publica cierre del año. Estuvo allí el Gobernador, la ministra, intendentes.”

“En síntesis, el Gobernador dijo que en la provincia 58 foros de seguridad pública. Las policitas provinciales, están basadas en mejorar las infraestructuras de las comisarias, aplicar tecnología de última generación o sea las cámaras y afianzar los recursos humanos policiales como judiciales.”

“Dijo mediante un gráfico, de 40 mil casos totales se redujeron a 23 mil, es decir, según ese grafico el delito ha disminuido. Se compactaron 450 vehículos en desuso, se incorporaron más 300 agentes comunales, no policiales. Seguimos hace cuatro años sin incorporar policías. Estimo que estos agentes serán una especia de caminantes porque no portaran armas, deberían entrevistar a la ministra para ampliar la información de esta idea.”

“Dijeron que se implementó el juicio por jurados, que hay solamente en siete provincias y ya hay 16 sentencias condenatorias ya.”

“Con respecto a las estadísticas de ese gráfico, no pude hablar porque la hora ya había avanzado, pero me hubiera gustado repetir lo que siempre digo en las entrevistas, la mayoría de los delitos no son denunciados, por lo tanto, ese grafico no representa la realidad. Ene esta cuadra en calle 10 entre 3 y 5 ocurrieron tres asaltos a mano armada, de ellos solo uno fue denunciado. Venia un vecino de cerrar su boliche, cuando se acercaban tres en una moto con un revolver de antimonio, siendo una de ellas mujeres, y no denunciaron el hecho por medio a la represaría, la isma situación en barros como El Solidario, entre otros. No pude expresar nada de eso, ni el gobernador ni la ministra estaban de muy buen genio.”

“Respecto a la Ley Fragancia, la ministra me dijo “olvídate de esa ley, porque lo que pedís es imposible”. Lo que pedimos es la incorporación de policía, ampliación de fiscalías, un centro de detención o alojamiento para evitar la dichosa “puerta giratoria” y no decir “fue un arrebato nada más”, porque diciendo eso se llevaron a cabo varias muertes antes delitos. “

