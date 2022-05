Padres en Ruta: “No estamos en contra de las cámaras de seguridad, pero no es lo indicado para desalentar la delincuencia”

Sáenz Peña – Antonio Núñez integrante de Padres en Ruta y del Foro de Seguridad de la localidad, detalla a ChacoNoticias sobre los resultados de controles y operativos de este fin de semana. Como siempre Padres en Ruta estuvo trabajando junto a Policía Caminera, Tránsito Municipal, Nocturnidad Municipal, COM motorizado Y 911.

“Por la madrugada del domingo Policía Caminera labro un total de 4 actas de alcoholemia positiva. Por la noche se llevó a cabo parcialmente el operativo Anti-Willeros, debido a la intensa llovizna, donde se realizó el secuestro de cuatro motocicletas.”

“Se mantuvo tranquila la avenida 33 como también la calle 23 y 14, siendo ambos lugares de mayor concurrencia de jóvenes.”

“Respecto a la seguridad, se habría acordado que jueves por medio la Ministra vendría a reunirse con autoridades de seguridad. Sin desmerecer a los que aparece en la foto, nos gustaría que los foros de seguridad seamos considerados a dichas reuniones, quienes son el nexo entre el común de la gente y la policía y autoridades. Nadie conoce lo que “Chavéz” conoce de las vías para atrás, tampoco lo que “Parrilla” sabe del Barrio Obrero, como Derka que tinene contacto con distintos funcionarios. Entonces me preguntan ¿y por qué no los invitan?, pero eso no puedo responder yo.”

” Siempre dijimos que las cámaras funcionan para aclarecer un hecho delictivo, pero no intimida al delincuente. Aquí por la mañana fue robada una moto, y gracias a las cámaras fue recuperada por la tarde, es decir, no estamos en contra de las cámaras, que no se mal interprete. Estamos en contra de algunos permisos que se dan ante hechos delictivos, no es asi. Recordemos que el séptimo arrebato el motochorro mató a la doctora Odonel, en el tercer arrebato el motochorro mató a la enfermera Echeverria. Lo único que desalienta al delincuente es que sepa que tendrá una severa sanción, pero al parecer asi no piensan muchos funcionarios.”

“Nos gustaría la Justicia sea más ágil, por eso estamos en sintonía con el Intendente, en que se deben ampliar las fiscalías, incorporar más policías y la construcción de un centro de “alojamiento”, para darle fin a la famosa “puerta giratoria”.”

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram