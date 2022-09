Padres en Ruta hace referencia a la agresión hacia una forista

Sáenz Peña – Antonio Núñez de Padres en Ruta hace referencia a los controles de alcoholemia: “Acompañó, Padres en Ruta, en los distintos controles a Caminera, Tránsito Municipal, Nocturnidad Municipal, COM motorizado y 911.”

“La Policía Caminera labró 5 actas de alcoholemia en un puesto. Por la noche en operativo Anti-wileros hubo una moto secuestrada y su conductor detenido.”

“Respecto a Nocturnidad, los vecinos se quejan de un determinado boliche del cual no daré nombre, pero si recordar que el Oficial Melchori estaba de turno el labraba actas de constatación por ruidos molestos, menores, picadas y mandaba al juzgado de faltas provincial para la aplicación de sanciones. No vemos motivo para que el oficial de turno actual no pueda labrar dicha acta. La jueza no puede aplicar sanción si la policía no labra actas correspondientes.”

“Es muy triste que, al no obtener respuesta, la gente tenga que acudir a nuestra asociación, por otro lado, nos llena de orgullo.”

“Recordamos que la integrante del Foro de la cuarta fue agredida por ser la cara visible de la reunión hecha en la escuela hace dos semanas. El motivo de la agresión fue ese y no otro, no vamos a permitir que se instale otro argumento falso como decir que fue una pelea entre dos mujeres por un hombre. Aceptar otro argumento habilitaría nuevos atentados no sólo a la agredida sino a cualquier Forista de cualquier jurisdicción, no permitamos que ganen los marginales. Si esto queda impune entonces se permitirá que cualquier forista sea agredido. Respecto a lo declarado por esta forista víctima de agresión, hay testigos que afirman lo que ella detalla. En una reunión previa en el Barrio Solidario, una mujer dijo que una vecina denunció a los malhechores y estos fueron a incendiar su casa. Con semejante acto, quién se animará a realizar denuncias.”

