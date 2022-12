Padres en Ruta: “Es necesario un nuevo Sarmiento que “eduque al soberano” ante los hechos delictivos”

Sáenz Peña – Antonio Núñez integrante de Padres en Ruta detalló a ChacoNoticias sobre los operativos del fin de semana: “Padres en Ruta acompañó en los distintos controles a Policía Caminera, Tránsito Municipal, Nocturnidad Municipal, 911 y COM motorizado.”

“La Policía Caminera labró 7 actas de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad. No se realizó el operativo anti-wileros debido a las festividades por la copa mundial.”

“Lamentamos que un cierto grupo de inadaptados empañó los festejos Mundialistas en la 12 y 11 queriendo saquear un comercio y arrojando proyectiles a la policía. Gracias a la efectiva intervención de INFANTERIA Y COM fueron desalentados en su actitud, hubo que recurrir Itakazos para calmarlos, adjuntamos video porque algún travieso va a decir que exageramos. Se evitó asi saqueos a locales comerciales. Debemos destacar además la participación de Drogas Peligrosas, Bomberos, Policía de Mujeres, entre otras entidades más. No hubo” efecto manado”, sino que gran parte de la sociedad repudiaba los actos vandálicos.”

“Es necesario que aparezca otro “Sarmiento”, en su tiempo expresó “hay que educar al soberano”, es necesario que alguien mas aparezca hoy para revertir estas situaciones vandálicas, ya que los Gobiernos no han hecho nada.”

“Los caminantes, si bien no portan armas, portan las herramientas para la comunicación directa con las fuerzas policiales para dar aviso ante algún hecho que presencien los mismos. Estos caminantes son futuros oficiales de policía.”

“Una muy buena forma de prevenir hechos delictivos, es que el que cometerá delitos, sepa que le espera una sanción severa y efectiva. Sin sanción la norma no tiene sentido. No se puede decir “Es un arrebato no más, libérenlo.”, en el séptimo arrebato murió la Dra. Odonel, en el tercer arrebato murió la enfermera Echeverría. Quiera decir otra cosa que estar repitiendo lo mismo, pero la situación asi lo amerita.”

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram