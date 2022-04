Padres en Ruta en los operativos realizados el fin de semana en Sáenz Peña

Sáenz Peña – Antonio Núñez de Padres en Ruta brindó a ChacoNoticias las novedades de los operativos realizados este fin de semana junto a Policía Caminera, Tránsito Municipal, Nocturnidad Municipal, COM motorizado Y 911.

“Por la madrugada del domingo Policia Caminera labro un total de 7 actas de alcoholemia positiva. Por la noche se llevó a cabo parcialmente el operativo Anti-Willeros donde se realizó el secuestro de tres motocicletas.”

“El intento de asalto que sufrió Juan Sandoval jefe del COM. Experto en defensa, pudo dominar el asalto. Si esto ocurría a un novato estaríamos lamentando un caso como el del cabo Ojeda en Napenai hace cuatro años, habiendo sido herido por apuñalada. Si esto ocurre a un comisario, qué le queda a la gente. Es un llamado de reflexión para muchos, aunque sé que a tantos no les gustará este tema.”

“Respecto a los hechos de inseguridad propios del fin de semana no tengo información privilegiada, me manejo por varios, pero me llama la atención que varios de los participantes de este hecho aberrante tendrían frondoso prontuario. Entonces nos preguntamos, qué falla; es la famosa “puerta giratoria” o si los jueces no escuchan lo que dice el profesional si es que el detenido ese en condiciones de ser liberado. La gente cree que es solamente culpa de la puerta giratoria, pero habría que considerar también si los jueces no están siendo demasiados permisivos.”

“Esta semana viene la Ministra, asi que esperamos que nos convoquen a los representantes de los foros de seguridad, ya que no fuimos integrados en las ultimas reuniones. Muchos quedaron enojados, yo me considero diplomático, pero muchos formando parte de estas importantes agrupaciones quedaron en desacuerdo con el manejo.”

