Padres en Ruta en los distintos controles y un intenso operativo Anti-Wileros

Sáenz Peña – Padres en Ruta brindó a ChacoNoticias las novedades de los operativos realizados este fin de semana junto a Policía Caminera, Tránsito Municipal, Nocturnidad Municipal, COM motorizado Y 911.

Antonio Núñez, integrante de Padres en Ruta, detalló: “En los primeros operativos, Policía Caminera labró 5 actas de alcoholemia, por la tarde los operativos se enfocaron en el aeropuerto. Un integrante de Padres en Ruta acompañó en los operativos realizados en el aeropuerto.”

“Por la noche se realizó un MEGA operativo Anti-Wileros donde entre policía y Municipio participaron aproximadamente 30 personas, todas al mando del subsecretario Municipal Rafael Acuña y acompañamiento de directores de Tránsito y Nocturnidad.”

“Cabe informar porque no se debe “esconder la mugre debajo de la alfombra”, en la 33 y 14 un personal sufrió el choque de parte de un individuo en motocicleta para evadir el control. Estos controles continuarán.”

“Se secuestraron 15 motos, por primera vez se sale junto con todos los funcionarios de área en wileros donde pudieron apreciar in situ lo que previamente habíamos anticipado que es la violencia de algunos wileros cuando se ven acorralados, ya que chocaron a un miembro de la comitiva, esperemos que los dueños de las motos le correspondan una severa sanción que es lo único que corrige a un infractor-provocador serial.”

“La reunión que debería hacerse hecho el jueves pasado se realizó este miércoles, donde no se invitó a ningún integrante de los foros. Estuvo presente la policía y la ministra, pero ningún fiscal ni ninguno de nosotros. La ministra está muy enfocada en las cámaras, lo que me parece correcto para esclarecer el delito, pero … ¿disminuyó el delito con tantas cámaras en la ciudad? No. La “puerta giratoria” sigue estando presente, la misma que ocasionó hechos delictivos como la muerte de la Dra. Donne por parte del motochorro, el aborigen que mató a la enfermera, entre tantos más.”

“Es necesario aumentar el personal policial y el centro de retención para evitar las liberaciones apresuradas y se aplique sanciones necesarias. Hasta la próxima semana.”

