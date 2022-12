Padres en Ruta: “El Gobernado dijo que no hacía falta más personal policial, pero el Intendente Cipolini fue quien insistió”

Sáenz Peña – Antonio Núñez, integrante de Padres en Ruta detallo a ChacoNoticias sobre los operativos realizados el fin de semana y se refirió al tema de nuevos agentes caminantes para intervenir en la seguridad: “Padres en Ruta estuvo acompañando en los distintos controles a Policía Caminera, Tránsito Municipal, Nocturnidad Municipal, 911 y COM motorizado.”

“La Policía Caminera labró 11 actas de alcoholemia en distintos puntos de la localidad. Por la noche se realizó el operativo Anti-WILEROS secuestrándose tres motovehículos. La 33 estuvo tranquila.”

“Si bien el operativo Wileros fue una iniciativa de Padres en Ruta a pedido de la gente, no podemos dejar de mencionar que el éxito de dicho operativo se debe al empeño que pone tanto el personal Policial y Municipal.”

Respecto a la seguridad…

“Antes de ayer estuvimos participando del lanzamiento del operativo de “los caminantes”, quienes son el estado previo a ser agentes policiales, es decir, el año que viene serían agentes de la policía. No portarán armas sino comunicación, para intervenga el COM o el personal necesario ante algún hecho. Diría que hay que hacer una evaluación de todo esto, no puedo decir si funcionará o no.”

“En la reunión del mes pasado el Gobernador dijo que no hacía falta de recursos humanos en la policía, quien insistía es el Intendente. Este tema de los agentes es un aporte, algo que servirá pienso yo para estas épocas de fiestas, donde la gente anda mucho, y los maleantes no quedan atrás.”

Respecto a reuniones entre foros de seguridad…

“En todo lo que va del año no pudimos tener una reunión entre los integrantes de los foros y la ministra, recordemos que los foros de seguridad somo el nexo entre el común de la gente y la policía, las autoridades correspondientes. Hemos dicho que la mayoría de los delitos no se denuncian, y los delitos que no se denuncian no figuran en las estadísticas.”

