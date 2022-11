Sáenz Peña: “Padres en Ruta insisten en medidas y recursos para que baje la inseguridad”

Sáenz Peña – Antonio Núñez integrante de Padres en Ruta detalla a ChacoNoticias las novedades del fin de semana e informa sobre la posible ampliación de controles de alcoholemia vehicular en la ciudad: “Como todos los fines de semana Padres en Ruta estuvo acompañando en los distintos operativos a Tránsito Municipal, Policía Caminera, Nocturnidad Municipal, 911 y COM motorizado.”

“La policía Caminera en la madrugada del domingo 10 actas de alcoholemia positiva en distintos puntos de la ciudad. Se secuestraron dos motocicletas por el operativo Anti-Wileros. Se detectó tranquilidad en avenida 33 debido a las condiciones climáticas.”

“Respecto a seguridad, si bien se hizo una reunión en Resistencia con las máximas autoridades provinciales, se habló mucho sobre la defensa de los derechos humanos, lo cual no está mal, pero a juzgar por lo que dice el diario, no se habló sobre incorporar personal policial, ni de centros de detención, ni ampliación de fiscalías. Son deseos nuestros, pero si no se materializan la inseguridad no mermará. Debo felicitar a periodistas, porque no “meten la mugre debajo de la alfombra”, porque publican todos los hechos delictivos, porque si eso no se publicaría los funcionarios dirían que las estadísticas demuestran que los delitos no han aumentado, pero claro no aumentan porque la mayoría no denuncia, podrá sonar muy poco simpático lo que digo, pero no es fácil decir la verdad.”

“Los cuatro alómetros están reparados, de ahora en más los controles de alcoholemia serán con más énfasis, lo que nos ayudará a ampliar dichos controles. Tenemos que felicitar a la contadora Pacheco, quien nos ayudó a abonar el importe de la reparación de los mismos. No todos son “pálidas” que tiro a la Municipalidad, también debo decir las cosas buenas.”

