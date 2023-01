Sáenz Peña: Padres en Ruta brinda el informe semanal de operativos y controles

Sáenz Peña – La Asociación Padres en Ruta acompañó en los distintos controles a Policía Caminera, Tránsito Municipal, Nocturnidad Municipal, 911 y COM motorizado.

“La Policía Caminera labró 6 actas de alcoholemia en un sólo puesto en el centro, no hay zona liberada. Por la noche se realizó el operativo Anti-wileros, secuestrando el personal de tránsito un total de 9 motocicletas. Debemos de resaltar la actitud del personal en este tipo de operativos, esperemos que sea acompañado de sanciones severas.”

“Respecto de los presos evadidos de la Comisaría Cuarta siempre hemos dicho en los distintos medios que para MEJORAR la seguridad hacía falta para Sáenz Peña más policías, más fiscalías y un centro de detención (antes se lo llamaba depósito de ENCAUSADOS), nos informan que en la Comisaría Tercera se había triplicado la capacidad de alojamiento, es decir que estaban hacinados los presos.”

“Uno escucha a funcionarios decir que la Seguridad no es un gasto sino una inversión, entonces esta es una buena oportunidad para invertir. No creemos que sin inversión mejore esta cuestión. En la esquina de la 21 y 14 al lado de la Comisaría Primera hay lugar para construir un centro de detención para 100 detenidos o encausados hasta que les salga la sentencia, de paso se minimiza la puerta giratoria al no existir la excusa de ” libérenlo, no hay donde tenerlo alojado “. “

“Abrazo”, finaliza el informe de Padres en Ruta.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram