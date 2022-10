Padres en Ruta acota que es necesario aplicar sanciones para que la gente entienda cómo debe conducir

Sáenz Peña – Sáenz Peña – Antonio Núñez detalla a ChacoNoticias sobre la participación de Padres en Ruta en los distintos controles a Policía Caminera, Tránsito Municipal, Nocturnidad Municipal, 911 y COM motorizado.

“La Policía Caminera labró 10 actas de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad y recuperó 2 motos robadas. A la noche no se realizó el operativo WILEROS propiamente dicho, pero se participó en el control o descontrol de los festejos de los festejos del futbol. Allí hubo accidentes leves, pero no graves, algún “santo” habrá estado de turno porque el disloque fue fenomenal.”

“Respecto a tránsito y seguridad vial, leeré esto que se hace eco en diarios digitales y no digitales, “la locura vial no cede. nuevas muertes marcan la necesidad de una reacción”. Una cosa es en la ruta y otra en la ciudad, más del 90% de accidentes se producen por exceso de velocidad, sobrepaso indebido y no guardar distancia entre paragolpes, en la ruta. En la ciudad nos encontramos con que cuatro están subidos en una misma nota, se dirigen asi hacia la colectora, andan por la vereda, a toda velocidad, sin respetar los semáforos y entonces no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que en cualquier momento puede darse la colisión.”

“Cuando dicen que hay que concientizar a la gente, la gente ya sabe todo esto, entonces debe haber una sanción, severa y efectiva. Nosotros que estamos en la calle, nos damos cuenta que es poco lo que hemos conseguido con el cumplimiento de reglamentación de parte de los conductores.”

“Hace dos jueves tuvimos un minuto de encuentro con la ministra de seguridad saliendo de una reunión con respectivas entidades, quien nos detalló que lo que pedimos, el aumento de policía, fiscalías y de centro de retención es imposible porque no hay dinero, entonces nos dijo que la solución es “la policía comunitaria”, que por falta de tiempo no nos explicó mas. No se si será lo mismo que se implementó en San Martín pero sería bueno que los entrevistas pregunten a la ministra para saber de qué trata esto.”

