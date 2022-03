Padres en Ruta acompañó a las fuerzas de seguridad en los operativos del fin de semana

Sáenz Peña – Padres en Ruta brinda a través de ChacoNoticias, el informe semanal de operativos realizados este fin de semana.

“Padres en Ruta estuvo acompañando en los distintos controles a Policía Caminera, Tránsito Municipal, Nocturnidad Municipal, COM motorizado y 911.

“Por la madrugada del día domingo, Policía Caminera labró 10 actas de alcoholemia entre el centro y zona del Aeropuerto. Por la noche se realizó el operativo Anti-WILEROS donde se secuestraron 3 motos y la policía detuvo a un motoquero por evadir y atropellar el control.”

“Por la madrugada de domingo estuvo despejado el Aeropuerto, zonas aledañas y la avenida 33 porque el 911 y COM motorizado actuaron con firmeza haciendo cumplir tanto los horarios como evitando las aglomeraciones que a esa hora producen altercados.”

“Adjuntamos en la informe foto de moto representativa de motos picadoras que no pueden circular, no tenía papeles, sin luces, escape libre, sin patente, etcétera. Devolver esa moto y similares cobrando una cifra simbólica no va a corregir a un infractor serial.”

