Padres en Ruta a la par de los controles viales en Sáenz Peña

Sáenz Peña – Padres en Ruta acompañó en los distintos controles a Policía Caminera, Transito Municipal, Nocturnidad Municipal, 911 y COM motorizado, detalla a ChacoNoticias el informe de operativos del fin de semana.

“La Policía Caminera labró 11 actas de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad. Por la noche en el operativo Anti-Wileros se retuvieron 5 motos.”

“La nobleza obliga, tenemos que resaltar el empeño que ponen en estos controles la gente de Policía Caminera, Municipalidad y COM motorizado, si bien NO se logra una eficiencia del 100% se establece presencia y quienes quieren transgredir saben que no hay zona liberada. La ministra de Seguridad estuvo en la localidad, si bien la reunión fue a puertas cerradas con la Policía pudimos hablar con ella a la salida en donde nos anticipó que es lo que tiene planeado implementar para la seguridad en Sáenz Peña. Esto lo ampliaremos el próximo lunes. Abrazo.”

