Padres en la Ruta llaman a tomar conciencia a cerca de los contagios de Covid- 19

Padres en la ruta de Sáenz Peña, en su habitual informe semanal desearía hablar de otra cosa y no ser tan reiterativo, este fin de semana hubo accidentes de transito

( que fueron ya viralizados) como así tambien reuniones sociales ( los videos han sido muy elocuentes) donde se observa que no se guarda la distancia, no se usa barbijo y beben de la misma jarra. Para un joven de 20.años si se contagia probablemente no pase de un estornudo, pero si lo contagia al abuelo de 70 años puede ser fatal. Apelamos a la conciencia social. Padres en la Ruta de Sáenz Peña.

