Padres de Sáenz Peña pretenden que se habilite la realización de actos de egresados

“Venimos dos mamás en presentación de todos los padres y también de los alumnos que se reciben este año tanto en la primaria como en la secundaria, y que no tienen la posibilidad de tener su acto de colación”, comenzó explicando Viviana Blanco.

“La orden viene por decreto, así que es el gobernador el que tendría que decir si se hacen los actos de colación o no. Ojalá tengamos una respuesta favorable ya que vemos que con protocolos estrictos se están habilitando varias actividades incluso algunas recepciones, así que no vemos por qué no, un grupo, aunque sea pequeño, por curso se hagan la entrega de los certificados y que los alumnos tengan un último encuentro con sus compañeros, eso es lo que estamos pidiendo”, señalaron las madres.