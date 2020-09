Ordenaron la detención del Funcionario Municipal de Quitilipi denunciado por abuso

El fiscal Marcelo Soto ordenó la detención del R.D. funcionario municipal de Quitilipi que fue denunciado por su esposa de haber abusado sexualmente de su propia hija de cuatro años.

Luego de haber tomado estado público a la denuncia por supuesto abuso sexual contra un funcionario municipal del Quitilipi, el intendente Ariel Lovey lo separo del cargo sin goce de haberes hasta que la Justicia determine su situación.

Cabe recordar que la propia esposa de R.D. lo denuncio por el supuesto abuso a si hija de 4 años. La denuncia fue realizada el día martes en la División Violencia Familiar y de Genero de Presidencia Roque Sáenz Peña .

Ayer su abogado había comunicado al Fiscal Marcelo Soto que se presentaría en la sede judicial, pero hasta el mediodía de hoy no se había puesto a disposición de la Justicia ni en los tribunales de Sáenz Peña como tampoco en la Comisaria local.

Imagen Ilustrativa

