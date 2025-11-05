Ordenaron detener al abogado de Emerenciano Sena por amenazar a un perito

El desarrollo del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski sumó este miércoles un nuevo episodio de tensión y es que la fiscal Roxana Soto ordenó la detención de Nicolás Boniardi, uno de los abogados que integra el equipo defensor de Emerenciano Sena, tras amenazar a un perito del Gabinete Científico.

Según confirmaron fuentes judiciales, el hecho ocurrió luego de que Boniardi fuera convocado para brindar voluntariamente la clave de su teléfono celular, que había sido secuestrado semanas atrás durante una audiencia. Cuando el abogado llegó al Gabinete Científico, se negó a colaborar y amenazó al perito con golpearlo, lo que provocó una fuerte discusión y obligó a los presentes a pedirle que abandonara el lugar.

El nombre de Boniardi ya había quedado en el centro de la polémica durante las primeras jornadas del juicio, más precisamente en la selección de los jurados. En aquella ocasión, fue expulsado de la sala tras ser sorprendido filmando y tomando fotografías a esas personas , una conducta expresamente prohibida para preservar la identidad y seguridad de los ciudadanos seleccionados.

En ese momento y tras el incidente, la jueza técnica del juicio, Dolly Fernández dispuso el secuestro de su teléfono celular, luego de que personal policial detectara que el abogado intentó borrar mensajes y registros del dispositivo.

La prohibición de registrar imágenes o audios durante el debate oral está prevista para garantizar la transparencia del proceso y la confidencialidad del jurado. El episodio generó malestar entre los presentes y derivó en un llamado de atención a todas las partes intervinientes.

Ahora, con la orden de detención emitida este miércoles, Boniardi podría enfrentar nuevas imputaciones por amenazas y obstrucción a la labor judicial, en el marco de un proceso ya marcado por la conflictividad y la exposición pública.