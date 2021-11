Operativos positivos de la Policia Caminera

Incautaron seis motocicletas, buscadas por la justicia, dos autos con adulteraciones e intervinieron una carga forestal y de vacunos, además, este fin de semana pasado detectaron 53 conductores alcoholizados en toda la Provincia.

En los últimos días, Policía Caminera realizó operativos en toda la provincia que terminaron con la intervención de cargas y el secuestro de dos autos y el recupero de varias motocicletas robadas.

El viernes pasado, personal ubicado en Ruta Nacional N°11 km. 1006, dieron con una motocicleta con adulteraciones. Era guiada por un hombre de 33 años.

Se trata de una Motomel de 110 c.c; color azul, la que, tras ser verificada en el Dpto. Verificaciones Vehicular, se determinó que el número de cuadro estaba adulterado.

Fue llevada a la Comisaria jurisdiccional.

Más tarde, en un mismo operativo, pero sobre ruta N°11 km. 1020, secuestraron una motocicleta solicitada por la justicia.

Se trata de una Bajaj Rouser NS 200 CC, sobre la que persiste pedido de secuestro a solicitud de la Comisaria 7ma, desde fecha 17/ 11/19.

El conductor de 21 años y el rodado fueron llevados a la unidad jurisdiccional.

En otro operativo realizado sobre Av. Lavalle N° 830 otra Motocicleta marca Motomel, modelo Blitz de 110 c.c; color negro.

Era conducida por un joven de 25 años y tenía pedido de secuestro por Sup. Hurto, de fecha 2020, a solicitud de la Cría. 3ra. Portuaria.

CHARATA

También este viernes, operadores viales de Caminera secuestraron un automóvil marca Volkswagen Passat, color negro, adulterado y buscado por Sup. Robo.

Fue llevado a la Planta Verificadora N° 7, por un hombre de 37 años. Cuando realizaron la verificación notaron que la del chasis estaba adulterado.

Sus documentaciones eran apócrifas y el motor figuraba como robado en la web del DNRPA.

Intervino la fiscalía en turno, donde ordenaron el secuestro del rodado.

PUESTO DE CONTROL RÍO MUERTO

Sus pares de la localidad de Charata, intervinieron una carga forestal mientras realizaban control de documentaciones sobre la Ruta 16 km. 318.

Demoraron un camión marca Volkswagen, guiado por un hombre de 48 años.

Transportaba 20.000 kg. de carbón vegetal en bolsas, 5.000 kg. de Leña Campana Colorado.

Luego de un control minucioso constataron que llevaba Carbón a Granel, no autorizado, ni plasmado en la guía presentada.

Desde Bosques ordenaron la intervención de la carga.

VILLA ÁNGELA

El miércoles pasado, operadores viales de Villa Ángela, mientras realizaban operativo sobre Ruta Provincial N° 4 km. 5-Villa Berthet, demoraron un Fiat Duna, color bordo, conducido por un masculino de 33 años.

Realizada la inspección física consultaron en la página web de D.R.N.P.A. donde, se determinó que los dígitos del motor pertenecen a otro número de dominio.

Intervino la Fiscalía N° 3, quien dispuso el secuestro del vehículo e identificación de su conductor.

Ayer domingo, mientras realizaban un operativo sobre Ruta N° 95 Km. 1013, demoraron un camión Marca Mercedes Benz, guiado por un hombre de 55 años.

Transportaba 12 animales vacunos, 6 novillos y 6 vaquillonas, sin contar con DTE (Documento Tránsito Electrónico), ni libreta de marca y señal.

Por tal motivo, se procedió al secuestro de los animales y posterior traslado a División Rural.

SÁENZ PEÑA

El jueves pasado, un hombre de 36 años se hizo presente en la Planta Verificadora de Sáenz Peña, a bordo de una Motomel CX 150 c.c; color negra y blanco, para realizar la verificación.

Allí descubrieron que tenía pedido secuestro por Sup. Hurto del 2019, a solicitud Cría. 4ta. de Sáenz Peña.

Secuestraron el rodado y el conductor fue notificado de las actuaciones. Intervino la Fiscalía N° 4.

El viernes, en Av. 33 y Av. 2 Centro Sáenz Peña, los agentes viales dieron con otra motocicleta buscada por la justicia.

Incautaron una Motomel Blitz de 110 cc, color blanca, conducida por una mujer de 39 años.

El rodado tenía pedido de secuestro por supuesto hurto del 2019, a solicitud de la cría 2da de Sáenz Peña.

CASTELLI

Hoy, en horas de la madrugada, efectivos de Castelli, ubicados sobre Ruta Nacional N° 95 Km.1224, secuestraron una motocicleta con adulteraciones.

Se trata de una Corven, modelo Energy, 110 c.c; la cual, presentaba los dígitos del motor adulterados.

Tomó intervención la Fiscalía N°1, quien dispuso el secuestro del rodado y la notificación en libertad de su conductor.

