Operativo de la Unidad Sanitaria Móvil en el Merendero Comedor HONERI

La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, junto al Ministerio de Salud del Gobierno del Chaco, llevará adelante un nuevo Operativo de la Unidad Sanitaria Móvil en el marco del Programa Municipal de Salud.
El operativo se realizará el jueves 27 de noviembre, en el horario de 9:00 a 13:30, en el Merendero Comedor HONERI, ubicado en el Barrio Hipólito Irigoyen, calle 347 entre 310 y 312.
Durante la jornada, los vecinos podrán acceder de manera gratuita a diversas atenciones y servicios de salud, entre ellos:
Especialidades y servicios disponibles
Odontología
Nutrición
Neumología para adultos
Clínica de adultos
Enfermería
Pediatría
Vacunación
Psicopedagogía
Obstetricia
PAP
Exudado vaginal
Control de embarazo
Entrega de métodos anticonceptivos
Atención de trabajadora social
Certificados de Salud y Bucodental
Turnos para ecografías obstétricas, ginecológicas y mamarias
Requisitos
Se solicita a los asistentes llevar:
Documento de identidad
Carnet de vacunas
La iniciativa busca acercar servicios de salud esenciales a los barrios y garantizar el acceso a controles preventivos y atención integral para toda la comunidad.