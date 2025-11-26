Operativo de la Unidad Sanitaria Móvil en el Merendero Comedor HONERI

La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, junto al Ministerio de Salud del Gobierno del Chaco, llevará adelante un nuevo Operativo de la Unidad Sanitaria Móvil en el marco del Programa Municipal de Salud.

El operativo se realizará el jueves 27 de noviembre, en el horario de 9:00 a 13:30, en el Merendero Comedor HONERI, ubicado en el Barrio Hipólito Irigoyen, calle 347 entre 310 y 312.

Durante la jornada, los vecinos podrán acceder de manera gratuita a diversas atenciones y servicios de salud, entre ellos:

Especialidades y servicios disponibles

Odontología

Nutrición

Neumología para adultos

Clínica de adultos

Enfermería

Pediatría

Vacunación

Psicopedagogía

Obstetricia

PAP

Exudado vaginal

Control de embarazo

Entrega de métodos anticonceptivos

Atención de trabajadora social

Certificados de Salud y Bucodental

Turnos para ecografías obstétricas, ginecológicas y mamarias

Requisitos

Se solicita a los asistentes llevar:

Documento de identidad

Carnet de vacunas

La iniciativa busca acercar servicios de salud esenciales a los barrios y garantizar el acceso a controles preventivos y atención integral para toda la comunidad.