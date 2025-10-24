Operativo de control migratorio en territorio chaqueño

Ayer por la tarde, personal policial de la División Información de Personas Extranjeras junto a agentes de la Dirección Nacional de Migraciones (Delegación Corrientes) realizaron un operativo de verificación e identificación de ciudadanos extranjeros en distintas localidades del interior provincial.

Las tareas se desarrollaron en Colonia Elisa, General San Martín, Colonias Unidas, La Leonesa, Las Palmas y Margarita Belén, con el objetivo de verificar la situación migratoria y las condiciones laborales de personas de nacionalidad extranjera.

Durante el operativo se identificaron ciudadanos provenientes de Estados Unidos, China, Colombia, Bolivia y España, en algunos casos se constató situaciones migratorias irregulares y empleo de personas extranjeras sin la documentación correspondiente, por lo que se labraron las actas de infracción conforme a la Ley Nacional de Migraciones N° 25.871.

Estas acciones se enmarcan en los controles preventivos y coordinaciones permanentes entre fuerzas de seguridad y organismos nacionales, orientadas a garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente y la protección de derechos de las personas migrantes