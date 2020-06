Operativo “Carpincho”Llevaba droga adosada a su cuerpo

Desde horas tempranas División Drogas Sáenz Peña, Microtráfico y División Operaciones, unidas en una información que cotejaban, respecto a un sujeto conocido en la ciudad Termal por precedentes e infracción a la Ley de Estupefacientes, estaríapor arribar a la ciudad de Resistencia con fines Ilícitos, siempre referida a la transacción de sustancias.

.

Luego de un seguimiento certero articulado y sin mezquindad laboral o jurisdiccional, previa reunión de información y sigiloso seguimiento, se logró observar movimientos sospechosos de un masculino en motocicleta y un acompañante, que por un momento se perdió de vista y al ser buscando intensamente en el centro del Gran Resistencia, nuevamente son tenidos a la vista, uno de ellos baja en la Plazoleta del Hospital Pediátrico, sentándose, aguardando y observando objetivos para la transacción.

Ante éste cuadro sospechoso, y a sabiendas que el sujeto arribó desde Sáenz Peña, el personal muy profesional, se mimetizó entre otras personas, siempre tomando los recaudos de bioseguridad, detectándose en ese sujeto una conducta desapacible, incómodo y nervioso, cuyas características monitoreadas y ofrecidas por el personal de la ciudad antes mencionada, eran similares. Ante esos indicios, se lo identificó y el forastero comenzó con sus respuestas evasivas, por lo que se solicitó testigos que garanticen el trabajo de los investigadores.

Al palparlo de armas en forma preventiva, sienten debajo de un buzo, rectángulos compactos y sospechosos, logrando encontrar sobre la anatomía del identificado, 4 panes rectangulares grandes y uno pequeño de una sustancia compatible con marihuana. Se procedió al secuestro de la misma, como así el aprehendido a quien se lo conoce en la ciudad Termal con el alias de “Carpincho” quien será puesto a disposición de la Fiscalía Antidrogas.

