Odontólogos de Salud Pública fueron recibidos en la legislatura provincial

Representantes de Odontólogos de Salud Pública y Privados del Colegio de Odontólogos del Chaco, encabezados por su presidente la Dra. Alicia Solís y los Dres. Jose Aguilera y Alberto Toñanez continuando con su tarea de exposición de la realidad profesional en la provincia mantuvieron una reunión con la Diputada Paola Benítez, ex ministra de salud provincial y actualmente vice presidente de la comisión de Salud del poder legislativo.

La legisladora escucho atentamente la preocupación existente entre los cuadros profesionales odontológicos sobre una iniciativa presentada que solo beneficia a un sector del ámbito de los profesionales de la salud publica provincial, la diputada conocedora del ámbito sanitario escucho los cuestionamientos y las inquietudes de los profesionales.

Los odontólogos remarcaron la urgente necesidad de revisión de los decretos 1266 y 1290/22 que oportunamente otorgaron aumentos como “suplemento complementario” y valores de costos guardias en forma selectiva solamente a los profesionales médicos de Salud Pública, en ese ámbito invocando razones que los profesionales consideran de desigualdad y falta de equidad para una misma jerarquía profesional de los más de 290 odontólogos existentes en la plantilla de salud pública es que viene realizando un peregrinar ante estamento oficiales entre ellos la cámara de diputados del Chaco.

Recodaron además que este mismo planteo en audiencia otorgada se realizo ante la actual ministra de salud Carolina Centeno, quien no hizo lugar hasta la fecha a acceder a una reformulación u decreto complementario que equipare los ingresos de quienes tienen una carrera profesional de la misma duración curricular de los médicos, por ende entonces solicitamos en igual modo ante el propio gobernador de la Provincia Jorge Capitanich la revisión de este trato que afecta el derecho de igualdad y el principio de la no discriminación ya que no existe razón ni razonabilidad que justifique que un aumento sea solo para algunos y no para todos.

Por otra parte, la Diputada Benítez se comprometió a trabajar en conjunto para lograr concreciones sobre temas muy sensibles como lo son la necesidad de reformas y modificaciones acordes a la realidad actual de sus leyes.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram