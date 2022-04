Nuevos rastrillajes por Guadalupe Lucero a 10 meses de su desaparición

Este martes se reactiva la búsqueda de Guadalupe Lucero en San Luis a 10 meses de su desaparición.

La Justicia Federal ordenó nuevos rastrillajes en San Luis que se realizan por efectivos de Gendarmería en la búsqueda de Guadalupe Belén Lucero, la niña de 5 años que desapareció el 14 de junio del año pasado en el barrio 544 Viviendas, de la zona sur de esta capital.

El operativo fue ordenado por el fiscal federal Cristian Rachid, quien determinó el regreso de la investigación al lugar donde desapareció Guadalupe. Su prima, una niña, fue la última que la vio y dijo que “se la llevó un mounstro”. La hipótesis que maneja el fiscal es que podría haber ocurrido un accidente y luego se ocultó el cuerpo de la menor en la zona.

Se espera el arribo de 500 efectivos de la fuerza especializados en búsqueda de personas para hacer un rastrillaje exhaustivo sin máquinas y con un recorrido a pie, aclaró el funcionario y agregó que no ocuparán ningún otro elemento “con el fin de no destruir evidencia”.

Rachid adelantó que según investigaciones previas hay un sector de interés en el que trabajarán los gendarmes, que consiste en un descampado de 60 hectáreas, y aclaró que hay “otras medidas en curso” que no se difundirán para evitar el “entorpecimiento de la causa”.

