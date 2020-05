Nuevos casos de coronavirus en Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación informó este martes que se registraron 600 nuevos casos y 23 muertes por coronavirus en la Argentina, por lo que el total de infectados llegó a 13.228.

Esa cifra se compone de 8571 contagiados activos, 4167 personas que ya fueron dadas de alta y 490 víctimas fatales.

Del total de esos casos, 959 (7,2%) son importados, 5.813 (43,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 4.354 (32,9%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

En esta jornada se registraron 23 nuevas muertes. Once hombres: dos de 80, tres de 71 y uno de 66, 55 y 43 años residentes de la provincia de Buenos Aires; dos de 84 y 39 de la Ciudad de Buenos Aires; y uno de 70 de Chaco. También doce mujeres: ocho de 100, 89, 87, 82, 78, 68, 60 y 49 del territorio bonaerense; tres de 92, 84 y 62 de CABA; y otra de 57 de Chaco.

