Nuevo sistema de monitoreo y seguridad en el club Chaco For Ever

Este jueves finalizaron los trabajos de instalación del nuevo centro de monitoreo y seguridad en el club Chaco For Ever de la ciudad de Resistencia. Las tareas fueron realizadas en conjunto con la División de Informática y Vigilancia de la Policía del Chaco.

El club realizó “una fuerte inversión para mejorar las tecnologías y herramientas de seguridad dentro del complejo deportivo”, aseguraron desde la institución en un comunicado. Con una inversión que ronda los $3.000.000, Chaco For Ever ya puede hacer uso de las nuevas tecnologías aplicadas en materia de seguridad, lo cual será una herramienta fundamental en control y prevención en los accesos del público y desarrollo del operativo de seguridad durante los partidos. También, brindarán un salto de calidad en el desarrollo semanal de la institución, contando con un circuito periférico en la prevención de hechos delictivos.

Héctor Gómez, presidente del club, destacó el sistema y señaló: “Hemos podido armar nuestro centro de monitoreo, para el funcionamiento diario en las actividades del club y para darle más herramientas a la seguridad para el día de los partidos. Tenemos que valorar que esto fue hecho con recursos genuinos del club, gracias a la buena administración de la comisión directiva hemos podido lograr este salto de calidad”

En este sentido, Gómez agradeció “la colaboración, el gran trabajo, seriedad y responsabilidad” de la Policía del Chaco, ya que las tareas realizadas en el “Gigante de la avenida” estuvieron a cargo de la División de Informática y Vigilancia, quienes serán los encargados de operar el nuevo centro de monitoreo durante los partidos que el Albinegro juegue de local.

“El circuito cerrado de seguridad de alta precisión -explica el comisario Francisco Sosa- se compone de trece cámaras de alta definición, de las cuales cinco son cámaras domo, que ofrecerán un ángulo de visión de 360 grados, comprendiendo todos los sectores del estadio Juan Alberto García, sus ingresos y alrededores”.

