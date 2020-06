Nuevo reclamo de empleados precarizados de la Dirección de Bosques

Los empleados precarizados de la Dirección de Bosques, elaboraron un comunicado para dar a conocer su situación laboral y en el marco de la pandemia aseguran que están “prestando un servicio esencial para la economía de la provincia al costo de exponer nuestras vidas al COVID 19 ya que tenemos oficinas funcionando en toda la provincia y en muchas localidades el virus está activo”, señalaron.

Los trabajadores manifestaron que “el poner tanto esfuerzo y recibir la noticia de que después de tanto tiempo vamos a volver a tener otro contrato por 3 meses y sin aumentos realmente impactó en los ánimos de todos, porque, hablando sinceramente, nos vimos desvalorizados, vimos que nuestro esfuerzo no vale”.

Aseguraron que en el marco de esta pandemia “hay mucha gente que bien podría no ir a trabajar porque tiene niños en edad escolar, tiene adultos a su cuidado y podrían tomarse la licencia, pero si lo hace el productor tiene al descubierto ese servicio esencial y para no causar ese impacto, no solo se pone en riesgo ese contratado, sino toda su familia y la pregunta es ¿Para qué?, quien lo valora?” Porque es oportuno aclarar que actualmente la Dirección está funcionando porque el 90% del personal que está trabajando es contratado”.

Sostienen que “una vez más queda demostrado que para el Ministro de Producción, Industria y Empleo solo somos insumos, ya que no recibimos de su parte respuesta formal a nuestro pedido de actualización salarial que fue presentado el 22 de mayo , al Director de la Dirección de Bosques, al Subsecretario de Desarrollo Forestal Dr. Luciano Olivares y al Ministro de Producción, Industria y Empleo Lic. Sebastián Lifton. La comunicación fue vía WhatsApp, mediante un mensaje que nos informaban que “nos renuevan el contrato por tres meses y sin actualización del monto”

Por último el comunicado señala que “se están agotando todas las instancias de diálogo sin tener aún respuestas concretas, no queremos llegar a endurecer las medidas, pero no nos está quedando otra salida, porque es realmente indignante poner tanto esfuerzo para que no sea valorado”.

