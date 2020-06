Nuevo caso de coronavirus en Formosa

Luego de confirmarse el contagio de una médica de 36 años que llegó a Formosa desde Buenos Aires este jueves, se conoció de un segundo infectado de Covid-19 en la provincia.

Se trata de un joven de 18 años, proveniente de Buenos Aires.

El estudiante llegó de la Ciudad de Buenos Aires el 30 de mayo, y desde entonces cumplía la cuarentena obligatoria en el Centro de Alojamiento Preventivo del Juan Pablo II, junto a otras 178 personas, pero en el día 11 de aislamiento comenzó a presentar síntomas de dolor abdominal y diarrea, por lo que se le hizo el hisopado de Covid-19, que terminó siendo positivo. Las personas que se encontraban alojadas con el joven también serán sometidas a un hisopado.

