Nuevo Banco del Chaco: desde este lunes se habilita el sistema de turnos web para atenciones presenciales

Los clientes ya pueden solicitar turnos ingresando a la página del NBCH para hacer consultas presenciales durante la semana del 13 al 17 de abril en las sucursales de la entidad bancaria. Se organizarán por día y finalización de DNI o CUIT

El gobierno provincial recuerda que desde este lunes, estará disponible el pedido de turnos para atención presencial de gestiones, consultas y servicios del Nuevo del Chaco (NBCH). Se podrán solicitar turnos hasta 17 de abril del 2020 inclusive desde la página https://www.nbch.com.ar/Personas/Banca-Electronica/Turnos-web. La atención será en cumplimiento estricto con el protocolo de bioseguridad dispuesto por la emergencia epidemiológica del coronavirus.

Los turnos se organizarán de acuerdo a la terminación del DNI de las personas y la terminación del CUIT para las personas jurídicas. Una vez solicitado el turno, se emitirá un comprobante con tus datos, el día, horario y dirección de la sucursal. Te servirá para justificar la circulación ante las autoridades que lo requieran.

Se podrán realizar gestiones de productos y servicios en las distintas sucursales. Estos turnos no son válidos para la atención por ventanilla de caja, ya que ésta se encuentra habilitada únicamente para pasivos nacionales y provinciales, beneficiarios de asignaciones sociales y fondo de desempleo para quienes no tienen tarjeta de débito, de acuerdo al cronograma establecido por el organismo correspondiente.

En la página web https://www.nbch.com.ar/Personas/Banca-Electronica/Turnos-web se puede ingresar al formulario de solicitud de turnos para realizar gestiones en sucursales sobre plazo fijo, cuentas, préstamos, tarjetas de crédito, servicios de banca empresas y reclamos, entre otras opciones disponibles. Al ingresar, cada cliente completará el formulario con sus datos personales, seleccionará la sucursal, la gestión que realizará y la fecha de acuerdo con el cronograma establecido. No serán atendidos los turnos que no correspondan con la fecha asignada para su terminación DNI/CUIT.

Turnos desde el 13 al 17 de abril

De acuerdo al cronograma establecido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mediante Comunicación “A” 6958, el cronograma se organizará por finalización de DNI de personas humanas y finalización del número de CUIT de las personas jurídicas. El lunes 13 será el turno de aquellos que tengan DNI/CUIT finalizados en 0 y 1; el martes 14 de abril, para aquellos que tengan DNI/CUIT finalizado en 2 y 3; el miércoles 15 será el turno de aquellos que sus DNI/CUIT finalice en 4 y 5; el día jueves 16 para aquellos que sus DNI/CUIT finalice en 6 y 7 y por último, el día viernes 17, para aquellos que cuenten con DNI/CUIT finalizado en 8 y 9.

Aquellos clientes que sean beneficiarios de haberes provisionales, pensiones y beneficios sociales no requieren sacar turno. La atención presencial se brinda de acuerdo con el cronograma de la ANSES para quienes no tienen tarjeta de débito, tanto en ventanilla como para otras gestiones.

