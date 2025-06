Nueve consejos para evitar caer en estafas en redes sociales

Desde el Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco compartieron información para no verse afectados a los riesgos, asociados a las compras y ventas realizadas a través de Facebook Marketplace, Instagram, WhatsApp y otras redes sociales, donde no existen mecanismos institucionales de control ni garantías suficientes para las partes involucradas. Cuando uno compra a través de grupos de compraventa y el mismo Market-Place en Facebook, uno se ve sujeto a incontables riesgos, porque no existen garantías ni algún tipo de mecanismo de seguridad que respalde a los compradores y vendedores de cualquier tipo de estafa o robo.

Las plataformas no fueron diseñadas como sitios de comercio electrónico segura, a diferencia de tiendas virtuales formales (E-commerce o aplicaciones como MercadoLibre, Tiendanube, Amazon, entre otros).

Los espacios como Marketplace carecen de políticas estrictas de protección al comprador y vendedor. Esta situación facilita que se cometan estafas, robos, hurtos y hasta hechos violentos de gravedad.

Los principales riesgos identificados por el personal de Cibercrimen son: estafas virtuales; productos que no existen o nunca se entregan; transferencias de dinero realizadas sin garantías; vendedores que desaparecen tras recibir el pago; robos y hechos delictivos durante el encuentro físico (muchas víctimas son citadas para «ver el producto» y terminan siendo asaltadas).

Se han registrado casos donde se usaron armas de fuego o se actuó en band; uso de perfiles falsos con delincuentes que crean cuentas falsas o hackean cuentas de terceros para dar apariencia de confiabilidad, utilizan imágenes robadas, identidades suplantadas o información falsa para captar víctimas; venta de objetos robados o ilegales.

Se detectan también publicaciones que ofrecen celulares, motocicletas o repuestos sin documentación, lo que puede implicar la comisión de delitos conexos, como encubrimiento o reducción.

En caso de una estafa, es difícil identificar y rastrear al estafador sin herramientas especializadas, y las redes sociales no siempre colaboran de inmediato o tienen restricciones legales para brindar datos.

RECOMENDACIONES PARA COMPRADORES

Evite enviar dinero por adelantado, especialmente si no conoce al vendedor.

Desconfíe de precios demasiado bajos: suelen ser un anzuelo para captar víctimas.

No acepte que lo citen en lugares alejados, oscuros o desconocidos. Si es necesario concretar una operación, hágalo en un espacio público, seguro y preferentemente vigilado.

Busque referencias del perfil del vendedor: verifique su antigüedad, comentarios y publicaciones anteriores.

Documente la conversación (capturas de pantalla, audios, links), ya que puede ser útil como prueba en una denuncia.

PARA VENDEDORES

Nunca entregue el producto sin confirmar el pago.

En caso de pago por transferencia, espere la acreditación efectiva, no se guíe solo por una captura de pantalla.

Evite brindar datos personales innecesarios (domicilio, DNI, cuentas bancarias secundarias).

Desconfíe de compradores apurados, que piden entregar el producto a otra persona o insisten en pagos inmediatos sin condiciones claras.

Desde la Policía del Chaco recomiendan utilizar plataformas de comercio electrónico formales que ofrezcan medios de pago seguros, protección al comprador y seguimiento de cada operación. Las redes sociales no son lugares adecuados para realizar transacciones de dinero ni intercambio de bienes.

En caso de haber sido víctima de una estafa, o si sospecha de una publicación fraudulenta, comuníquese con el Departamento Cibercrimen en las redes sociales; personalmente, en Juan Domingo Perón 1.365 (primer piso) o acérquese a la comisaría más cercana.

También puede denunciar perfiles falsos directamente en las redes sociales y resguardar toda la evidencia disponible.