Nueve años de prisión para un psicólogo que abusó de un niño con discapacidad

El Tribunal de Juicio de la Primera Circunscripción Judicial, compuesto por María Mercedes Leconte, como presidente, y Ana del Carmen Figueredo y Darío Alejandro Ortíz, como vocales, impusieron la pena de 9 años de prisión al psicólogo Daniel Chercasky, responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, en perjuicio de un joven de 15 años con discapacidad, en la localidad de Itá Ibaté. El lunes pasado, los magistrados declararon culpable al imputado por unanimidad.

Este jueves, a las 11.30, el Tribunal inició la audiencia de cesura de pena donde se escucharon los alegatos de la fiscalía, la querella, el asesor de menores y la defensa.

Además de los 9 años de prisión se le prohibió tomar contacto con la víctima. El jueves 13 de noviembre serán publicados los fundamentos.

La denuncia contra el profesional, que se desempeñaba en el hospital «Inmaculada Concepción», se formalizó el 20 de enero pasado.

La causa ya había superado el «control de acusación» ante el juez de Garantías, Leandro Andrés Maciel, a principios de septiembre, donde se reunieron las evidencias clave.