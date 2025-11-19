Nuevas autoridades en el INSSSEP: Meneses y Alesso asumirán la gestión

El Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP) formalizó la renovación de su conducción para el nuevo período administrativo, con el nombramiento de un presidente y un vicepresidente que asumirán la responsabilidad de coordinar las áreas operativas, financieras y prestacionales del organismo. La definición de las nuevas autoridades se inscribe en los procesos periódicos de reorganización interna que realiza la institución.

La presidencia quedará a cargo del Dr. Rafael Meneses, médico con trayectoria en gestión sanitaria y experiencia reciente en la Subsecretaría de Programación y Gestión Estratégica. En ese ámbito participó en iniciativas vinculadas a la planificación, la modernización administrativa y la incorporación de equipamiento destinado a fortalecer la red hospitalaria provincial. Su rol al frente del INSSSEP incluirá la supervisión de las políticas prestacionales, la articulación con las áreas de salud y la coordinación de programas destinados a los afiliados.

La vicepresidencia será asumida por el contador Fernando César Alesso, especialista en economía y gestión de la salud. Cuenta con formación de posgrado y es docente en carreras vinculadas a la administración sanitaria. Su perfil técnico está orientado al análisis de costos, la organización de sistemas de prestación y la evaluación de políticas públicas en salud, tareas que integrarán sus responsabilidades dentro del Instituto.

Durante la presentación, el gobernador Zdero agradeció la labor de Irene Dumrauf y del equipo saliente, y señaló que la nueva etapa apuntará a continuar con procesos de ordenamiento interno y de atención a la demanda de los afiliados. «Debemos seguir ordenando el INSSSEP para lograr una atención más eficiente y cercana», expresó.