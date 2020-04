Nueva York: cavan fosas comunes para muertos por coronavirus

En Hart Island sepultan a los muertos por coronavirus como en el siglo XIX. Las morgues de Nueva York están desbordadas, al igual que los camiones frigoríficos.

Las autoridades de la ciudad estadounidense de Nueva York decidideron cavar fosas comunes para enterrar a las numerosas víctimas de la pandemia de coronavirus que azota al mundo y golpea con fuerza a la “Gran Aldea”.

Según se informó, las mencionadas fosas fueron cavadas en Hart Island, en el Bronx, donde desde hace más de 150 años sepultan a los neoyorquinos que no pueden permitirse funerales o un lugar en el cementerio.

La epidemia por coronavirus dejó más de 16.000 muertos en los Estados Unidos y la ciudad de Nueva York es la más afectada por la enfermedad ya que se registraron más de 5.000 personas fallecidas.

Las autoridades decidieron hacer las fosas debido a que las morgues y funerarias están desbordadas, al igual que los camiones frigoríficos estacionados frente a los hospitales para recibir cadáveres.

Días atrás el el alcalde de Nueva York había hecho mención a la posibilidad de usar “cementerios temporarios” hasta que pasara la crisis, y había mencionado Hart Island como el “lugar históricamente” dedicado a ese uso.

En tanto, para intentar frenar la pandemia, el gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ordenó la prolongación de las medidas de confinamiento hasta el 29 de abril y dijo: “Este no es el momento de ser laxos”.



La ciudad de Nueva York, actual epicentro de la pandemia también convirtió al reconocido Central Park de Nueva York en un hospital de campaña para tratar a pacientes con el nuevo coronavirus.

La semana pasada, el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, había anticipado que el establecimiento dispondrá de 68 camas que reforzarán la capacidad del hospital Monte Sinaí Oeste, situado en las inmediaciones.

Las carpas blancas que lo albergarán comenzaron a ser instaladas el último domingo y, al igual que las de la fosa común en la isla de Hart, dieron vuelta al mundo graficando la magnitud de la crisis sanitaria en esa ciudad.

