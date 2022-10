Nuestro Chaco : Nuevo camping gratuito: El Parque Nacional El Impenetrable , recibe cada vez más visitas

‭En lo que va de 2022 hasta la fecha ingresaron 2477 visitantes al Parque Nacional El Impenetrable, cifra que confirmó el Intendente del área protegida Guardaparque Hernán Luisi. Desde la Administración de Parques Nacionales estiman que para cuando finalice el año en curso, se triplique en la cifra de ingresos al 2021, que había sido hasta acá el mejor año con 919 visitas desde su creación en 2017.

Durante el primer fin de semana largo -del 7 al 11- de octubre ingresaron‭ 115 visitantes al Parque Nacional, acampando en su mayoría en el nuevo Cámping ‘La Fidelidad’. Cabe recordar que el predio quedó oficialmente habilitado el 27 de abril de este año, justo el día mundial del Tapir. Desde entonces aumentó marcadamente la afluencia de turistas al espacio de acampe que se ubica a la vera del Río Teuco (o Bermejo, aguas abajo), en el sector norte del Parque, justo en el límite con la Provincia de Formosa.

La apertura del camping marcó sin dudas el inicio de la actividad turística con un fin social y la promoción del desarrollo local. Lo interesante es que está administrado por emprendedores locales, nucleados en la Asociación de Vecinos de La Armonía. El diseño incluyó diez plataformas con capacidad para ubicar una carpa cada una, sanitarios con duchas y una carpa-comedor a la que se puede acceder a comidas típicas y agua caliente.

La administración también ofrece el alquiler de carpas con catres y bolsas de dormir. Las carpas son sólidas, ventiladas, con mosquiteros y doble cierre de ventanas para mayor abrigo, y están ubicadas con sus entradas y aleros orientados hacia el río Bermejo, lo que brinda luminosas y coloridas postales tanto al amanecer como al caer la noche.

Los baños cuentan con lavatorios, inodoros y ducha con agua caliente y el sistema de iluminación funciona con paneles solares. El lugar de esparcimiento tiene iluminación solo en el sector de baños y carpa comedor. No así donde se disponen las carpas, por lo que se deberá llevar elementos lumínicos.

El acceso y la utilización de sanitarios es libre y gratuito, tanto como una plataforma denominada ‘patilla’ donde hay una parrilla y también una mesada, bacha y canilla. Esa cocina campestre funciona bajo un ‘quincho’, que cuenta con con bancos donde los comensales se pueden sentar a degustar alrededor del fogón.

El comedor “Qaramta” funciona dentro de una gran carpa grande de estilo africano, emplazada sobre tarima elevada de madera. Punto de reunión obligado para los visitantes.

Las cocineras del Impenetrable fueron capacitadas por la chef chaqueña Alina Ruiz, que les dio pautas de gastronomía de calidad, para la presentación de platos elaborados con recetas ancestrales y productos naturales del lugar, como dulces y arropes.

El camping se ubica a dos kilómetros del histórico casco de la estancia La Fidelidad, dentro de un área protegida de 128 mil hectáreas de bosques de quebrachos, algarrobos y palo santo, pastizales y lagunas, hogar de especies amenazadas como el tatú carreta, el oso hormiguero gigante, el tapir, el aguará guazú, y de uno de los últimos yaguaretés del Chaco argentino, Qaramta.

En la mitad del camino de acceso se construyó un mangrullo de observación de fauna de 10 metros de alto, denominado Mirador Laguna ‘El Suri’, que permite ver por encima del monte la vasta extensión de una antigua laguna que ahora está seca, hasta que se produzca la tan esperada temporada de lluvias.

Esta obra llegó acompañada de otro sendero sendero llamado ‘Los Corrales’, también de acceso gratuito, que lleva a conocer los restos de lo que fueron los corrales de la antigua Estancia La Fidelidad.

Además de complementar la oferta turística que ya ofrece el Parque, el nuevo camping La Fidelidad fomentará el desarrollo de actividades de turismo de naturaleza con un doble propósito: impulsar el desarrollo local y expulsar la práctica de actividades ilícitas como la pesca, la caza, y la deforestación, que conforman una grave amenaza para la biodiversidad del área protegida.

TELÉFONOS PARA CONSULTAS E INFORMACIÓN

Para más información, comunicarse por WhatsApp al +54 9 379 4654988, Destino Impenetrable; o la Intendencia del Parque Nacional El Impenetrable, Av. San Martín esquina calle Celso Páez s/n, Miraflores (3705), Chaco.

Correo electrónico: elimpenetrable@apn.gob.ar

Teléfono: 03644-201831

LOS SERVICIOS A LOS QUE SE PUEDEN ACCEDER

La asociación de vecinos de La Armonía ofrece en alquiler hasta 3 carpas para 2 personas con catre y bolsa de dormir. El servicio de gastronomía incluye un menú durante todo el día en el comedor ‘Qaramta’; con desayunos, almuerzos y cenas. Además, la provisión de budines, pan casero, bebidas frías, agua caliente, hielo.

Se debe tener en cuenta que:

NO hay cajeros automáticos, por lo que es necesario llevar dinero en efectivo.

NO hay estaciones de servicio cerca (la más cercana es en Miraflores a 100 kilómetros)

No hay agua potable (excepto embotellada).

NO hay señal de teléfono móvil, ni WIFI.

NO se permite escuchar música.

NO está permitido pescar, cazar, ni molestar a la fauna silvestre.

NO se permite el acceso al área protegida con mascotas.

NO se puede extraer plantas, flores, etc.

NO está permitido encender fuego en lugares no autorizados.

NO está permitido arrojar basura (el visitante deberá llevarla llevar sus desechos).

ACCESIBILIDAD

Lo primero que se necesita saber para llegar al camping, es que desde Resistencia se deberán recorrer no menos de 450 kilómetros, que demandarán no menos de 5 a 6 horas en camioneta doble tracción, preferentemente. El tramo final desde Miraflores, hasta el camping tiene unos 110 kilómetros en total por camino de tierra.

Saliendo de Resistencia se toma la Ruta Nacional Nº 16 camino a Sáenz Peña, hasta la intersección con Ruta Provincial Nº 95 (poco antes de llegar a la ciudad termal). Luego se toma esta vía, con rumbo a la localidad de Tres Isletas.

De ahí por la Ruta Provincial Nº 9 hasta Juan José Castelli y luego Miraflores. Aquí finaliza el asfalto. De esa localidad se debe continuar hasta Paraje Las Hacheras y por último Paraje La Armonía, por Ruta Provincial Nº 9. Traspasando el Río Bermejito por puente vehicular de madera, se ingresa al Parque Nacional. Desde allí habrá que recorrer unos 45 kilómetros, hasta llegar al cámping.

RECOMENDACIÓN

Justo antes de llegar al casco de la antigua estancia hay una hondonada en el camino, que tiene una pronunciada bajada y subida, que podría complicar el ingreso de vehículos con tráiler o casas rodantes. No obstante la dificultad, existe un camino alternativo que rodea por la parte de atrás el casco de la estancia, por el que se puede acceder al sendero “Pozo del Yacaré”.

Texto y fotos: Horacio Torres

Fuente ; Turismo y Naturaleza

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram