Notificaron una nueva muerte por coronavirus en Chaco

El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves, en su parte diario vespertino, que en el Chaco se registró una nueva muerte y otros 61 contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el número de personas infectadas en la provincia a 1.755.

Según el informe oficial, la persona fallecida es un hombre de 64 años, que se suma al de 39 años de la localidad de Gancedo.

Así, más la mujer de Sáenz Peña que falleció el domingo, el número de víctimas fatales en el Chaco ascendería a 94.

