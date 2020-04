Notificaron 124 casos nuevos de coronavirus en Argentina

Del total de esos casos, 909 (22%) son importados, 1.766 (42,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 984 (23,8%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Las personas que murieron en el último día son 8 mujeres, cinco de 87, 80, 83, 69 y 61 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; una de 84 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); una de 85 años, residente en la provincia de Córdoba, y otra de 70 años residente en la provincia de Neuquén; y dos hombres, uno de 71 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y otro de 86 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

De los 124 casos nuevos, 50 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 48 de la provincia de Buenos Aires, 13 de Río Negro, 6 de Tierra del Fuego, 2 de Córdoba, 1 de Corrientes, 1 de Tucumán, 1 de La Rioja, 1 de Mendoza y 1 de Santa Fe.

Esta tarde se confirmó la muerte de otra trabajadora del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Elena Rojas, de 62 años, falleció en el Sanatorio San Carlos, recientemente intervenido por el Estado después de comprobarse una larga lista de irregularidades en el manejo de la pandemia.

Formosa y Catamarca son las únicas jurisdicciones que hasta el momento no han presentado enfermos por coronavirus.

En el reporte matutino, el Ministerio de Salud comunicó que durante la jornada del lunes fueron realizadas 1.700 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 53.600 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 1.181,2 muestras por millón de habitantes.

