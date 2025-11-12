Normalizan el servicio de agua, tras reparar un tramo del acueducto Fontana

La Sameep informó que durante este miércoles llevó adelante la reparación de un tramo de cañería de 500 milímetros perteneciente al Acueducto Fontana, ubicado sobre calle Fray Bertaca 1815 de Resistencia.

La rotura fue detectada durante la jornada del martes y, desde las primeras horas de este miércoles, los equipos técnicos comenzaron con las tareas de reparación y reemplazo del conducto afectado, informaron desde la empresa

El gerente general de Sameep, Edgardo Altamirano, destacó el compromiso del personal que trabajó intensamente a pesar de las condiciones climáticas adversas. «Para estas tareas es fundamental la voluntad y el esfuerzo para ejecutarlas, sin importar la hora ni la fecha en que deban hacerse. Valoramos profundamente el compromiso de nuestros trabajadores», expresó.

En esa línea, Altamirano remarcó que «estas intervenciones responden a la premisa que nos pide el gobernador Leandro Zdero, de actuar de manera inmediata ante cada inconveniente y garantizar la continuidad del servicio para todos los chaqueños».

Durante el desarrollo de los trabajos, se registró baja presión o interrupciones parciales en el suministro de agua potable para los usuarios de Fontana, y una vez hecha la reparación del tramo dañado, se restituyó el funcionamiento del sistema.

Por su parte, el gerente de Servicios, ingeniero Maximiliano San Martín, subrayó que el objetivo de la empresa es «garantizar un servicio óptimo de agua potable en toda la provincia, trabajando con celeridad y eficacia ante cada contingencia».

Una vez finalizados los trabajos y verificada la reparación, el servicio se restablece de manera progresiva, alcanzando los niveles habituales de presión y caudal en toda la zona afectada.