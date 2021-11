Nolek, artista chaqueño seleccionado para el concurso “Misión Hip Hop”

El Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Desarrollo Cultural y su Dirección Nacional de Industrias Culturales, anunció a los y las 12 ganadores y ganadoras del Primer Concurso Nacional de Música Urbana “Misión Hip Hop”. Entre la nómina de seleccionados está Nolek, un joven artista chaqueño que viene destacándose en este género. Como es habitual, el Instituto de Cultura del Chaco acompaña el desarrollo de esta propuesta a través de su programa denominado Impulsar Cultura.

“Como chaqueño siento mucho orgullo y honra al haber sido seleccionado de entre cientos de artistas y raperos de todo el país; nuestra región cuenta con mucho talento y artistas buenísimos, y eso es lo que vamos a llevar a todos los rincones posibles”, expresó Alan Nolek Brondo Dalbies, o Nolek a secas, como se lo conoce.

Cultura Nación seleccionó artistas representantes de las 5 regiones culturales del país y que fueron seleccionados y seleccionadas entre 55 finalistas. El chaqueño Nolek resultó el único seleccionado de nuestra región. De este concurso participaron más de 500 jóvenes de todo el país. “El hip hop me cambió la vida. Me brindó amigos en muchos lugares, me hizo viajar y me llevó a conocer muchas partes del país. Me ayudó a forjar disciplina, a recrearme artísticamente y descargarme catárticamente, a realizarme como profesional, a tener un propósito. Estamos para transmutar la realidad con nuestro arte”, agregó Nolek.

