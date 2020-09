No se define aún cuando volverían las clases presenciales

La ministra de Educación del Chaco, Daniela Torrente, aseguró este miércoles que por el momento no hay nada definido sobre cuándo podrían volver las clases presenciales en la provincia, que se encuentras suspendidas desde el 16 de marzo por la pandemia de coronavirus.

Si me preguntaban unos días atrás, se pensaba en la posibilidad de en una vuelta para fines de setiembre, pero la evolución de casos COVID en este tiempo no ha sido favorable según las recomendaciones médicas, así que no queremos generar falsas expectativas”, afirmó.

