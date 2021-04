No cumplió con la prohibición de acercamiento y ahora esta detenido nuevamente

Se trata de un hombre de 33 años quien fue al domicilio de su ex pareja y la hostigo. En su poder tenía un arma de fuego y cuchillos. Un amigo que lo acompañaba también fue apresado por “Supuestas Amenazas”.

Esta persona quedo en libertad en Noviembre del año pasado, luego de las denuncias realizadas por la mujer de 25 años. Pero hace pocos días regreso al domicilio de la dama en el barrio San Ceferino para molestarla de nuevo.

Esta madrugada, personal de la División 911 debió concurrir hasta una finca del barrio San Ceferino debido a un caso de violencia de género.

Al llegar, se entrevistaron con una mujer, que indico que instantes antes su ex pareja se encontraba causando molestias sin respetar la prohibición de acercamiento con la que contaba, como asimismo agrego que esta persona circulaba junto a un amigo en una camioneta Toyota color blanco.

Iniciaron la búsqueda del vehículo y lo demoraron en las inmediaciones. Al descender ambos hombres intentaron agredir a los efectivos, pero rápidamente los redujeron a los sujetos de 33 y 36 años.

Al inspeccionar el interior del rodado, hallaron tres cuchillos, un arma de fuego calibre 9 milímetros, con la numeración limada y dos teléfonos celulares que fueron incautados.

Seguido a ello, trasladaron a los detenidos a la unidad junto a los secuestros.

Por último, la damnificada radico la denuncia en la División Violencia Familiar y de Género por los hechos suscitados e indico que el acompañante de su ex pareja la habría amenazado si no volvía con su amigo.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir