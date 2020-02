No comenzarían las clases en Chaco

Mañana arranca el ciclo lectivo 2020 con la presentación de docentes supervisores, directivos y auxiliares en todos su niveles y modalidades, en los establecimientos escolares.

En ese sentido, según el cronograma , las clases comenzarán el 2 de marzo para los alumnos de las primarias y el 16 para los de la secundaria.

A días, peligra el comienzo de clases

Esto se debe a que docentes de toda la provincia del Chaco exigieron al gobernador Jorge Capitanich un aumento salarial que incluya la cláusula gatillo.

En ese momento, los gremios docentes lamentaron “el incumplimiento en el que incurre el Gobierno pese al compromiso escrito asumido por Capitanich con el Frente”.

Cabe recordar que Capitanich informó que la cláusula gatillo estaría abonada el 26 de febrero, como así también los puntos adeudados del Estado docente de noviembre y diciembre.

Pese a eso, no hubo una propuesta salarial concreta para los docentes durante a reunión, por lo que las clases, según explicaron desde el Frente Gremial Docente, no comenzarán el 2 de marzo hasta tanto no esté resuelta la pauta salarial.

