Nico González ratificó su amor por River: “Sería un sueño vestir la camiseta”

El jugador de la Fiorentina y Selección Argentina habló de su fanatismo por el “Millonario”.

Desde hace un tiempo, Nicolás González comenzó a destacarse con su aparición en la Selección Argentina tras ser convocado por Lionel Scaloni. El delantero, surgido de Argentinos Juniors y actualmente en Fiorentina de Italia, confesó que su sueño es jugar en River.

“Sería un sueño vestir la camiseta de River”, expresó y agregó: “Si me toca el día de mañana, mi hermano se sentiría orgulloso porque es muy fanático y se vuelve loco cada vez que ve los partidos”.

Además, recordó que en 2019, Nicolás Burdisso, director deportivo de la Fiorentina que fue manager de Boca, lo quiso llevar al Xeneize: “No podría haber pasado porque primero que mi familia es toda de River, yo también soy de River. Obviamente, yo lo vivo de forma diferente porque juego al fútbol, pero bueno, mi familia si llego a ir a Boca, no me dejarían entrar a mi casa… Las cosas como son”.

“Yo lo vivo de otra forma, obviamente que quiero que River siempre gane, pero como juego al fútbol, lo vivo diferente, no me siento tan fanático como mi hermano. Sí lo sigo a River partido a partido. Si al otro día me toca entrenar temprano, bueno, iré con cara de dormido”, completó González. Y cerró: “El Chino (Martínez Quarta) me llena la cabeza a veces con River”.

