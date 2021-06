Netflix produce la nueva versión de He-Man a 38 años de su estreno

En julio debutará la secuela de este clásico de las series animadas de los años ochenta.

Netflix presentó el primer trailer oficial del regreso de He-Man, un personaje que marcó a una generación y que debutará el 23 de julio.

El primer trailer que promociona Netflix de Masters del Universo: Revelación se parece a la serie de animación original de los años 80.

Sin embargo, el nuevo programa, tal y como lo imaginó el director y productor ejecutivo Kevin Smith, es una secuela de la original.

La nueva entrega que lanzará Netflix está ambientada tras una batalla épica entre He-Man y Skeletor, su archienemigo.

En el trailer las imágenes se centran en la acción, ya que vemos un montaje ambientado con la canción “Holding Out for a Hero” de Bonnie Tyler.

También se incluye la lucha entre Skeletor y He-Man, otras batallas e incluso un rápido vistazo del protagonismo montado a Battle Cat.

Masters del Universo: Revelación cuenta con un reparto de voces que incluye a Chris Wood (Príncipe Adam / He-Man), Mark Hamill (Skeletor), Sarah Michelle Gellar (Teela), Lena Headey (Evil-Lyn).

También participarán Alicia Silverstone (Reina Marlena), Henry Rollins (Tri-Klops), Steven Root (Battle Cat), Alan Oppenheimer (Moss-Man), Griffin Newman (Orko), y muchos otros.

El productor Kevin Smith también convocó algunos de sus colaboradores principales a la serie animada, como Jason Mewes (Stinkor), y Justin Long (Roboto).

The Master of the Universe: Revelación también tendrá un episodio de 25 minutos presentado por Smith, el productor ejecutivo y vicepresidente creativo de contenidos de Mattel Television.

También estará Rob David, y Tiffany Smith, que pondrá voz a Andra. El especial también contará con muchos actores de voz de la serie, como Hamill, Wood, Gellar, Headey, Rollins, Newman, Mewes y Oppenheimer.

La primera parte de Master of the Universe: Revelation, que constará de cinco episodios, estará disponible desde julio.

LA HISTORIA DE HE-MAN Y SU VUELTA A NETFLIX

El Príncipe Adam, Orco y compañía surgieron a partir de la línea de juguetes de He-Man fabricada por Mattel.

La empresa tenía que recuperarse luego del tropezón que había dado al negarse a fabricar la línea de productos de Star Wars.

Mattel dejó pasar ese éxito, que cayó en manos de la competencia, Kenner. Y entonces concibieron a He-Man.

Los creativos de Mattel se juntaron para crear un juguete que compitiera con los personajes de la saga de George Lucas.

Y su primer prototipo fue concebido por el diseñador de juguetes Mark Taylor, que lo imaginó como una mezcla de un hombre de cromañón y un vikingo, cuyo nombre original era Torak.

l paquete de los muñecos, lanzados en 1982, incluía un “mini cómic”, una pequeña historieta que contaba la historia del personaje, y que no siempre coincidía con la de los dibujitos animados que fueron posteriores.

De hecho, la serie animada producida por Filmation con la que He-Man ganó fama mundial apareció en 1983.

Según se cuenta en el mini cómic 1, “He-Man y la espada del poder”, He-Man es el guerrero de una pequeña aldea vestido sólo con un taparrabos que durante un sueño es convocado por fuerzas mágicas para salvar a Eternia del mal.

Sin embargo, a la hora de llevar la historia a la pantalla chica, contrataron a los estudios Filmation y al guionista Michael Halperin, que también escribiría capítulos de Star Trek.

Halperín creó La Biblia de Amos del Universo, que sirvió de base para los dibujos animados de Filmation.

Ahí He-Man no era un aldeano, sino que tenía sangre real: su madre, la reina, era una astronauta de la Tierra que había llegado por accidente a Eternia y se había casado con el Rey Randor.

En 1986, con los juguetes y los dibujitos animados en la cresta de la ola, Mattel empezó a producir una película de He-Man de acción real.

Pero los creativos fueron otros, y por eso la película Amos del universo resultó diferente de lo que se veía en la serie animada y fracasó en la convocatoria de público.

Netflix ya sumó la serie a su catálogo y habrá que esperar al 23 de julio para ver la nueva producción de un clásico de la década del ochenta.

